黃雨｜灣仔海旁直擊　由平靜派雪糕到狂風暴雨　 2分鐘人群清零

灣仔海濱原定今晚8時舉行海上煙火表演，因天氣惡劣取消；原定下午6時起免費派發雪糕活動，亦在狂風暴雨中被「腰斬」。記者現場直擊，開始派雪糕時仍風平浪靜，大人小童還在打卡，殊不知到6時半突風起雲湧，到暴雨傾盤而下，僅在兩分鐘內發生，現場由市民有序領取、品嚐雪糕的和諧畫面，突然轉變為雞飛狗走避雨的場面。



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維持約20多人排隊等領雪糕

烏雲蔽日下，記者在大約下午6六時來到灣仔碼頭入口旁的免費派雪糕地點。現場停泊了三部雪糕車。市民一家大小齊齊入場，排隊人數大多時候維持約20多人，再分流至三輛雪糕車排隊，秩序良好。

每輛雪糕車還安排了一名工作人員為市民遞送雪糕，有人品嚐完雪糕才離開，而現場放置六個大型垃圾桶供市民棄置雪糕紙等垃圾。

直至6時半前，現場無風無浪，人人只集中注意手上的軟雪糕及趁機打卡。

風力1分鐘內升級 拉帶雪糕筒至少三個被吹翻 雨傘形同虛設

接近6時半，烏雲低壓，移動迅速，一陣強風漸起，這時有市民仍在等候領取雪糕。豈料風力在不及一分鐘內升級，將現場控制人流而佈置的拉帶雪糕筒翻倒至少三個，領取完雪糕的小朋友與家長亦聞風而逃，加速了離開的步伐。

暴雨隨即傾盤而下，正在排隊的市民和工作人員立刻撐起了雨傘，但在狂風肆虐下，雨傘被吹打得東歪西斜，甚至反了過來朝向天空，形同虛設。

同時，現場的數個大型垃圾桶亦難以倖免，被強風翻倒，有工作人員一邊打傘一邊索性將垃圾桶「打橫」放置一邊，亦有人未及開傘。風勢持續，風中甚至夾雜了泥沙，若正面朝風，雙眼難以睜開，否則會風沙入眼。

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三輛雪糕車仍停泊原地，只是市民匆匆離開，現場只剩下混亂倒地的雪糕筒與垃圾桶，冷清一片。同時，入口外的巴士站頂蓋，成為了部分領取完雪糕的市民的避風港，有小朋友手中仍捧著未吃完的雪糕。

暴雨如注，有穿著保安服的人員即使攜帶著雨傘，亦放棄打傘，將現場入口的鐵閘門關上其中一邊門後，不等另一邊關閉便匆匆離開，由其他工作人員關上另一邊門。