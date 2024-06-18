天氣｜未來一兩日炎熱氣温32度　預測周五、周六高達34度

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。同時，副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展並為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱的天氣。未來一兩日天氣炎熱、氣温仍高達攝氏32度、星期五、六更高達34度。今日(18日)下午短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹和緩偏南風。



圖為截至6月18日中午12時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為未來九天天氣預測(天文台網頁截圖)

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特別天氣提示籲注意高溫

天文台於昨日（17日）中午12時50分發出特別天氣提示，指受副熱帶高壓脊影響，預料本港本周餘下時間氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱。市民應保持警惕，多補充水分，保持室內空氣流通。如認識長者或慢性病患者，請關注他們的健康狀況。

天文台指出，隨著副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，本周餘下時間廣東地區普遍晴朗及持續酷熱。但同時一股偏南氣流 會為沿岸地區帶來幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽 會在周末至下周初影響南海中部。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月18日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五及周六大致天晴 至下周二均高達32度或以上

天文台展望，本周餘下時間氣溫持續偏高。天文台九天天氣預報顯示，明日及星期四部份時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至 32度。 周五（21）為二十四節氣的夏至，大致天晴、日間酷熱，料高達34度。周六（22日）亦大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，高達33度。

下周日（23日）及下周一（24日）部份時間有陽光及炎熱，有驟雨，均介乎28至32度。下周二（25日）及下周三（26日）仍有幾陣驟雨，但大致多雲，周二介乎28至32度、周三稍為回落至31度。