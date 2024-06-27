天氣｜酷熱警告續生效　今日大致天晴市區達34度　新界再高一兩度

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測，今日（6月27日）大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風。酷熱天氣警告自6月20日發出以來，至目前仍然生效。



天文台昨日（26日）下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。 衞生署衞生防護中心今日（27日）也提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，因天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。



圖為截至6月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日持續酷熱 新界料35度或以上

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今、明兩日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。受西南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴，該區仍然炎熱。預料副熱帶高壓脊會在下週中期再度覆蓋中國東南部。。

天文台展望，未來一、兩日仍然酷熱。明日（28日）新界部份地區最高氣溫達35度或以上。周末至下周初驟雨較多。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月27日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末起驟雨較多 下周日起3天有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，介乎29至34度。周六（29日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高仍有33度。

下周日（30日）至下周二（7月2日）均局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度。

下周三（7月3日）至下周五（7月5日）部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周三及下周四（7月4日）酷熱，最高達33度；下周五料最高32度。