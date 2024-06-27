冷氣機｜出風不夠凍該「補雪種」？師傅爆行內黑幕：其實沒有用

天氣好熱！已經很多人耐不住高溫，紛紛開啟冷氣。不過很多人會遇到冷氣打開卻吹不涼的問題，直覺以為「冷媒（雪種）不夠」，想請人來補雪種，但是有台灣冷氣師傅拍片指出「冷氣根本不用補冷媒」的原因，並稱這是同業的秘密，讓許多人恍然大悟。



雪種其實是一輩子都不會漏，一有漏就代表裏面的銅管有腐蝕，如果有腐蝕又再加，搞不好一兩個禮拜又漏掉了。（Canva）

台灣空調專家世華師傅在Tik Tok拍影片解釋「為甚麼冷氣不用補冷媒？」，他指出，雪種一輩子都不會漏，一有漏就代表裏面的銅管有腐蝕，如果有腐蝕又再加，搞不好一兩個禮拜又漏掉了。

師傅指出，如果這樣不斷重複「補這裏結果漏那裏，補那裏又漏其他地方」，恐怕一整年都會一直在修理，有這種情形的話，就要考慮是不是要換一台新冷氣，不要再浪費錢去補雪種。

不少網民看完也留言表示：

．「這位師傅說的是事實，同道理跟汽車冷氣一樣」

．「很有良心的老闆」

．「我朋友修冷氣的也是這樣說，他也說冷媒是不用補的東西」

．「看來找到我家冷氣修不好的原因了」



但師傅也說，影片是大部分會發生的原因，漏雪種還是有其他許多原因。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】