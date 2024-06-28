酷熱天氣｜高溫導致食慾降低「吃什麼才開胃」網民推薦這一國料理
撰文：聯合新聞網
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近日天氣越來越熱，高溫導致食慾降低。一名網友發文詢問，這種天氣除了涼麵大家還推薦什麼？最多網友推薦一菜系，表示這口味讓天氣熱時也有食慾。
一名網友在Dcard發文表示天氣熱到都沒食慾，詢問廣大網友除了涼麵還推薦什麼？
眾人紛紛留言，其中東南亞菜系最多人點名：
「泰式料理」
「泰式料理真的解救我的食慾，越南春捲也是」
「 推一個越南春捲！自己做也很簡單！」
「東南亞菜系都推薦，酸辣口味就是讓天氣熱時也有食慾的口味」。
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除了東南亞菜，poke也是一項好選擇：
「我也推poke。無敵健康好吃又清爽唰嘴」
「有點貴但還是推推，清爽不膩又健康，順便減肥」
「poke好吃耶~還可以選擇自己要什麼配菜」。
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除此之外，網友也推薦壽司、飯糰、沙律、三文治、乳酪、鹽水雞等各式冷食：
太油膩、熱食我真的無法
也有網友幽默回應：
「只要是在有冷氣的地方吃，我都有食慾」
「在冷氣下吃又熱又辣的東西，爆爽」
「我會去冷氣強的店吃飯~」
「冷氣開16度，吃麻辣鍋，好爽」。
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