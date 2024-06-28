酷熱天氣｜高溫導致食慾降低「吃什麼才開胃」網民推薦這一國料理

近日天氣越來越熱，高溫導致食慾降低。一名網友發文詢問，這種天氣除了涼麵大家還推薦什麼？最多網友推薦一菜系，表示這口味讓天氣熱時也有食慾。



一名網友在Dcard發文表示天氣熱到都沒食慾，詢問廣大網友除了涼麵還推薦什麼？

（unsplash@engin akyurt）

眾人紛紛留言，其中東南亞菜系最多人點名：

「泰式料理」

「泰式料理真的解救我的食慾，越南春捲也是」

「 推一個越南春捲！自己做也很簡單！」

「東南亞菜系都推薦，酸辣口味就是讓天氣熱時也有食慾的口味」。



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除了東南亞菜，poke也是一項好選擇：

「我也推poke。無敵健康好吃又清爽唰嘴」

「有點貴但還是推推，清爽不膩又健康，順便減肥」

「poke好吃耶~還可以選擇自己要什麼配菜」。



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除此之外，網友也推薦壽司、飯糰、沙律、三文治、乳酪、鹽水雞等各式冷食：

太油膩、熱食我真的無法

也有網友幽默回應：

「只要是在有冷氣的地方吃，我都有食慾」

「在冷氣下吃又熱又辣的東西，爆爽」

「我會去冷氣強的店吃飯~」

「冷氣開16度，吃麻辣鍋，好爽」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】