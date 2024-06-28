天氣｜今日市區高達34度　新界再高兩三度　酷熱警告持續

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，位於菲律賓以西的熱帶擾動正為該區帶來驟雨。天文台預測，今日（6月28日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度，吹和緩南至東南風。天文台展望，未來兩、三日有幾陣驟雨，但部份地區仍然酷熱。 酷熱天氣警告自6月20日發出以來，至目前仍然生效。



天文台昨日（27日）下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至6月28日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末至下周初有驟雨 周中酷熱

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今日繼續為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。此外，現時位於菲律賓以西的熱帶擾動會在今、明兩日移向南海東北部。受該擾動及西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴，但內陸地區仍然酷熱。而副熱帶高壓脊會在下周中期再度覆蓋中國東南部，並為該區帶來酷熱的天氣。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月28日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日起3天有雷暴 下周二起連日33度

天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高仍有33度。

下周日（30日）至下周二（7月2日）均局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，下周日及下周一（7月1日）氣溫介乎28至32度；下周二酷熱高達33度。

下周三（7月3日）至下周六（7月6日）均部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周三至下周五（7月5日）酷熱，最高達33度；下周六則料最高32度。