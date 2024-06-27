打風？天文台指熱帶擾動移近七一連假有雷暴　今34.4度成今年最熱

酷熱天氣持續，天文台今日（27日）今日下午2時左右，在尖沙咀總部錄得攝氏34.4度，再創今年氣溫新高。



天文台表示，現時位於菲律賓附近的熱帶擾動（tropical disturbance），會在未來一兩日移向香港所在的南海東北部。受該擾動及西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴，即橫跨周末及7.1回歸三日連假，市區氣溫（天文台總部）最高為攝氏32至33度。



熱帶擾動為熱帶氣旋的雛形，當海面溫度在攝氏26.5度以上及垂直風切不強等因素配合，可能發展為一個熱帶性低氣壓，即最初級的熱帶氣旋。暫時天文台的預測，未見有預測熱帶氣旋生成。



氣象衛星圖像顯示，現時有一個熱帶擾動位於菲律賓附近。(天文台圖片)

今日下午1時半，天文台錄得上水氣溫達36度，近2時升至36.3度；附近的大隴也有35度。天文台總部升至34度，是今年暫時第三日再錄得這個溫度，同屬今年最高。

6月27日截至下午1時半各氣象站錄得的最高氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台指出，副熱帶高壓脊會在明日（28日）繼續為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預測市區最高34度，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。

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接着的周日（30日）及七一回歸紀念日（7月1日）天氣相若，氣溫介乎28至32度，吹西南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。

天文台副熱帶高壓脊會在下周中期再度覆蓋中國東南部，並為該區帶來酷熱的天氣，由下周二（7月2日）起，市區氣又會回升至酷熱級33度，大致部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。

天文台6月27日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，本周末至下周初大致多雲，有幾陣驟雨，全周都偏向酷熱。（天文台網頁截圖）

現時指位於菲律賓附近的熱帶擾動會在未來一兩日移向南海東北部。受該擾動及西南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴，但內陸地區仍然酷熱。天文台預測本周六（29日）吹南至西南風4至5級，稍後高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區氣溫介乎28至33度。

資料顯示，熱帶擾動只是低壓區的一種，只是一個熱帶氣旋的雛形，並不屬熱帶氣旋其中一個分級。熱帶擾動如要發展成第一級的熱帶低氣壓，需要多個條配合，如表層海面溫度在26.5以上、較強的水平風切、微弱的垂直風切及良好的低空輻合及高空輻散等。

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