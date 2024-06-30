七一｜天氣繼續酷熱　周三起一連四日最高34度

天文台今天（30日）表示，一股西南氣流會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊逐漸增強，本周中國東南部漸轉晴朗，天氣持續酷熱。



天文台在天氣隨筆又提到，南海東北部的熱帶擾動早（29日）在廣東東部沿岸登陸，酷熱天氣稍為舒緩。 副熱帶高壓脊雖然會在未來一兩日稍弱，但在下週中至後期再度增強。



天文台今早一度表示，強陣風吹襲香港，如市民身在室外，要盡快到安全地方躲避，上午8時左右在大美督錄得每小時約75公里的強陣風，至上午9時15分，天文台繼續作出強陣風的提示。

本港今日上午，多處地區錄得超過5毫米雨量，而新界部分地區的雨量更超過20毫米。預料今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，氣溫28至32度，新界再高一兩度。

天文台今日（30日）在多區錄得33度以上高溫。（天文台圖片）

天文台表示，一股西南氣流會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊逐漸增強，本周中國東南部漸轉晴朗，天氣持續酷熱。

本港今日天氣炎熱，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，日間酷熱。

▼6月29日 港珠澳大橋出境旅客▼



+ 6

此外，天文台昨晚的天氣隨筆指出，南海東北部的熱帶擾動昨早（29日）在廣東東部沿岸登陸。在西南氣流影響下，本港驟雨較多，酷熱天氣昨日稍為舒緩。一個熱帶擾動會在過去兩日（28及29日）影響南海東北部，但這個熱帶擾動移動速度頗高，而且南海垂直風切變較大，顯著增強的機會較低。

隨筆提到，於6月20至28日期間，受副熱帶高壓脊持續影響，本港天氣酷熱，這段時間內天文台的最高氣溫每日均達到33.0度或以上，平了6月份連續酷熱天氣日數的紀錄。

受西南氣流影響，再加上副熱帶高壓脊略為減弱，昨日（29日）本港驟雨較多，酷熱天氣稍為舒緩。隨著副熱帶高壓脊下周中至後期再度增強（圖下），華南沿岸將會大致晴朗，天氣持續酷熱。

副熱帶高壓脊雖然會在未來一兩日稍弱，但在下周中至後期再度增強。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，明天（7月1日）是特區成立紀念日，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，吹西南風4至5級，離岸及高地間中6級。本周三至六（3至6日）一連四日最高氣溫將高達34度，但仍是會有驟雨。