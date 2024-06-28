天文台｜明天至7.1三連假天氣酷熱　熱帶擾動影響帶來驟雨雷暴

酷熱天氣持續、黃色工作暑熱警告生效。副熱帶高壓脊正為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港今日(28日)下午部分地區氣溫上升至34 度或以上。位於南海中至北部的熱帶擾動正為該區帶來驟雨及雷暴。今晚及星期六早上驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。最低氣溫約28度。



預測明日下午短暫時間有陽光及酷熱。最高氣溫約33度。吹和緩南至西南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。星期日(30日)及星期一(7月1日)有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，但部分地區酷熱。



未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

今日(28日)下午五時，天文台總部錄得最高氣温34.2度，上水依然最熱、錄得36.6度、大隴35.4度，黃大仙，流浮山、元朗、屯門、沙田、大埔，深水埗、坪洲則錄得超過34度。觀塘、九龍城、將軍澳、跑馬地等亦錄得超過33 度。

天文台表示，副熱帶高壓脊會在下周初至中期再度增強，中國東南部天氣持續酷熱。根據未來九天天氣、預測仍然酷熱，星期六至下周三、氣温介乎至32、33度。到下周四、五(7月4日及5日)最高氣温再上升至34 度。