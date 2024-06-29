天文台料七一回歸紀念日起一連八日酷熱　下周六或成另一最熱小暑

在南海的熱帶擾動（熱帶氣旋趨形）未有增強成低壓區，不過天文台預測一股西南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，今日（6月29日）下午短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，外出市民要留意天氣。



隨著副熱帶高壓脊再度增強，下周中至後期華南沿岸大致晴朗，天氣持續酷熱。下周一（7月1日）七一回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區（天文台總部）最高氣溫預測升至33度；下周六（7月6日）為二十四節氣小暑，天文台預測市區最高34度，或與2016年並列有紀錄以來最高溫小暑。由下周一起至少八日，市區最高氣溫在33度或以上，達酷熱水平。



天文台6月29日中午的雷達圖顯示，本港四周有雲團，預測下午短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。（天文台圖片）

七一回歸紀念日日間短暫時間有陽光 最高33度

在中午時分各區氣溫介乎 30至32度，比過去幾日稍低。一股西南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，雷達圖顯示本港四周有雲團，天文台預測下午短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今晚大致多雲；吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風，即3號風球風力。

天文台預測明日（6月30日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，離岸及高地間中6級。下周一（7月1日）七一回歸紀念日天氣相若，市區氣溫介乎28至33度。

天文台6月29日早上11時半更新九天天氣預報，料下周一起市區每日最高氣溫達33度或以上的酷熱水平。(天文台圖片)

副熱帶高壓脊再度增強 下周一起日日酷熱

天文台指受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天氣仍然酷熱。隨着副熱帶高壓脊再度增強，下周中至後期華南沿岸大致晴朗，天氣持續酷熱，料下周一起市區每日最高氣溫達33度或以上的酷熱水平。

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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上水下周六「小暑」料升至37度

九天天氣預報顯示，天文台預測由下周四至六（7月4日至6日）一連三日市區最高升至34度，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。下周六為「小暑」，依天文台預測，將可能與2016年的小暑，並列1884年有紀錄以來最高溫的小暑。

天文台自動分區天氣預報顯示，7月6日小暑下午2時，天文台總部升至34度，上水升至37度，為全港最高。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，小暑當日下午2時，天文台總部升至34度，新界再高兩三度，當中上水料升至37度，為全港最高，打鼓嶺、大埔及天水圍料也達35度。

▼6月28日 港島西面水域出現水龍捲▼

