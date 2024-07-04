酷熱天氣｜今日市區達33度　新界高一兩度　初時局部地區狂風雷暴

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。天文台今日（4日）上午6時45分預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴及酷熱。



天文台在上午6時11分發出雷暴警告，有效時間至今日上午8時30分，預料香港有局部地區雷暴。 酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台今日（4日）下上午6時45分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月3日 將軍澳傍晚出現彩虹▼



+ 3

下周初有幾陣驟雨 持續酷熱

天文台指出，副熱帶高壓脊會在未來兩三日為中國東南部帶來普遍晴朗，以及持續酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱及受偏南氣流影響，下周初至中期廣東沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月4日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月28日 港島西面水域出現水龍捲▼



+ 13

明日及小暑達34度 下周連日33度

天文台九天天氣預報顯示，明日（5日） 及周六（6日）的二十四節氣小暑，最高氣溫均達34度，均大致天晴及酷熱，但周六局部地區有驟雨。

下周日（7日）至下周五（12日）均部份時間有陽光，期間有幾陣或一兩陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫均達33度。