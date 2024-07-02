天氣酷熱｜一連四日34度迎小暑　天文台預測周五上水將飆升至37度

天文台今日（2日）預測，隨後兩三日大致天晴，持續酷熱，部分地區最高氣溫達35度或以上。本周六（6日）是小暑，天文台在分區天氣預測，本周五（5日）的小暑前夕將會是酷熱日子裡面最熱的一天，其中在上水會由中午升至35度，然後逐步攀升至下午2時的37度，一小時後又逐步回落。



隨著副熱帶高壓脊稍為減弱及受偏南氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱，下周日（7日）起連續五天最高33度，會有一兩陣或幾陣驟雨。



6月28日，灣仔海濱近日有水上滑梯、水上風火輪示範表演。（資料圖片/盧翊銘攝）

6月28日，發展局和海濱事務委員會舉行灣仔「水上運動及康樂主題區」，活動在隨後兩日在灣仔海濱舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

天文台表示，副熱帶高壓脊會在本周餘下時間，為中國東南部帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱及受偏南氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。

截至今日（2日）下午3時半，本港各區累計最高氣溫分布。（天文台圖片）

同時，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣，副熱帶高壓脊覆蓋南海東北部。今日正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度左右，下午短暫時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

7月5日，天文台預測當日下午2時在上水的氣溫將飆升至37度。（天文台圖片）

本周六（6日）是小暑，未來九天天氣預測，明天起（3日）至周六，這一連四日都會天氣酷熱，最高氣溫一律34度，下周日（7日）起連續五天最高33度，會有一兩陣或幾陣驟雨。