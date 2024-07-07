極端酷熱生效｜天文台總部錄得34.8度　再創今年氣溫新高

天文台今日（7日）上午11時45分發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。天文台總部在下午2時50分，錄得34.8度，再創今年氣溫新高。

氣溫33度或以上屬酷熱，如達35度屬「極端酷熱」。這股熱浪未知何時結束，天文台九天天氣預顯示，未來九日市區氣溫最高仍達33至34度。



▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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天文台今日（7日）下午2時50分，在天文台錄得34.8度的高溫。（天文台圖片）

天文台表示﹐副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。

本港大致天晴，下午極端酷熱，最高氣溫料升至約35度，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩偏南風。展望未來數天仍然酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台今日(7日)發出極端酷熱天氣提示。（天文台圖片）

酷熱天氣警告持續生，天文台上午11時45分發出極端酷熱天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，應盡快求醫；勞工處今早9時，發出黃色工作暑熱警告。

未來九天天氣預測。(天文台圖片)

天文台表示，副熱帶高壓脊會在未來一兩日稍為減弱，但華南沿岸天氣仍然酷熱。一股偏南氣流會在本周中至後期為廣東沿岸地區帶來幾陣驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊再度增強，下周初中國東南部天氣普遍晴朗及酷熱。

未來九天天氣方面，天文台預測未來九巴仍繼續酷熱（氣溫33度或以上），預測明日（8日，星期一）仍可能高至34度，本周二至六（9至13日）都是部分時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫稍降至33度；天文台料下周日及一（14、15日）又再升至34度，大致天晴，有一兩陣驟雨和日間酷熱，下周二最高氣溫降至33度。