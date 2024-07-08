酷熱天氣｜今日大致天晴有驟雨　市區達34度　新界再高一兩度

副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，今日（7月8日）大致天晴，但有一兩陣驟雨。早上最低氣溫約29度 ，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日仍然酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台昨日（7日）下午5時00分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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偏南氣流帶來驟雨及雷暴

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今明兩日稍為減弱，但華南沿岸天氣仍然酷熱。而一股偏南氣流會在本周中至後期，為廣東沿岸地區帶來幾陣驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊再度增強，下周初中國東南部天氣普遍晴朗及酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月8日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月3日 將軍澳傍晚出現彩虹▼



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至下周二均高達33度或以上

明日（9日）至下周二（16日）均日間酷熱、有幾陣或一兩陣驟雨，最高氣溫在33度或以上。其中明日至周六（13日）氣溫均介乎28至33度，明日及周三（10日）、周五（12日）及周六均局部地區有雷暴。

下周日（14日）及下周一（15日）大致天晴，但有一兩陣驟雨，最低氣溫29度，最高達34度。下周二部份時間有陽光，最高達33度。