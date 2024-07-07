酷熱｜調查指九成劏房住戶熱到不適　實測14個單位氣溫最高41度

踏入7月，天氣愈發炎熱。社協公布調查，指九成受訪不適切居所租客因居所太熱而引致身體不適，九成五受訪者則稱即使在晚上亦感受到高溫。問及室溫高的原因，有近六成七受訪者指主因在生活空間太窄細，有逾三成人則稱因欠缺可通風的窗戶。



社協也在7月1日至7月6日期間，量度共14個天台屋、籠屋及板房的氣溫，發現部份天台屋及觀塘鐵皮屋室內溫度經常高於室外，最高41度。



社協建議，當局重啟「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，增設抗熱物品清單，支援基層增添遮光窗簾、循環扇、隔熱板等。社協也希望政府工作小組就最低居住標準提建議時，可參考其建議，包括將有沒有可通風的窗戶或空氣流通的系統納為標準之一。



社協的調查顯示，九成居於不適切居所的受訪者稱因居所太熱而引致身體不適。（受訪者提供）

83%稱失眠或睡不好 53%出現皮膚問題

社協今年6月至7月期間訪問308位不適切居所租客，了解頻繁的酷熱天氣對其身心影響。調查顯示，九成受訪者因居所太熱而引致身體不適，包括有六成人出現情緒不穩、八成三人稱因而失眠或睡不好、有五成三人稱因而出現皮膚問題等。調查中，也有九成五受訪者表示，即使在晚上亦感受到高溫。

問到不適切居所的室溫過高的原因，有近六成七受訪者指主因在生活空間太窄細，有逾三成人則稱因欠缺可通風的窗戶。另有四成七人指，室內窗戶太細、或對流不足，開窗亦無助降低單位的溫度。

14個天台屋、籠屋及板房單位內部氣溫高於外面

社協也在7月1日至7月6日期間，量度共14個天台屋、籠屋及板房的氣溫，發現這14個單位平均氣溫高達攝氏30至41度。其中深水埗天台屋及觀塘鐵皮屋室內溫度經常高於室外，在小暑之日、即7月6日，觀塘鐵皮屋的溫度更較天文台的平均溫度高出7度。

深水埗的一間天台屋。（資料圖片／盧翊銘攝）

社協促再推改善家居援助計劃 增設抗熱物品清單

社協建議，當局可重啟於2022年結束的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，並將之恆常化，並在計劃中增設抗熱物品清單，支援基層增添遮光窗簾、循環扇、隔熱板等。

此外，社協認為，隨着熱浪持續，基層水電用量會大增，連帶推高相關費用，建議當局考慮豁免居於舊樓的基層租戶首30立方米的收費，減輕負擔，同時藉以培養租客節約用水的意識，並建議水務署及電力公司豁免一些因技術原因無法安裝劏房獨立水電錶的單位行累進收費。

就政府的工作小組將就劏房最低居住標準提建議，社協指出，住屋環境、面積、戶數、設備等與室溫息息相關，冀政府參考社協建議的九項最低住屋標準，將有沒有可通風的窗戶或空氣流通的系統納為標準，並採用客觀的空氣質素指標、採光度及通風值等，判斷窗戶是否有助空氣流通。

政府的工作小組將就劏房最低居住標準提建議。（資料圖片／盧翊銘攝）

社協建議的九項最低住屋標準，如出現其中三項情況即定義為不符合「法定最低住屋標準」的劣質住房單位：

1/居所面積：一人居所面積以少於7平方米，二人或以上人均居所樓面面積少於5.5平方米

2/居所高度：處所樓底低於2平方米 或分上下格出租

3/單位戶數：單位分租多於5伙

4/單位間格物料：單位間格為易燃物料

5/單位設備：沒有將廚房及廁所分隔、洗浴設備或沒有提供廚房、廁所及洗浴設備

6/單位通風設施：沒有空氣流通系統或沒有開了可以透氣的窗

7/建築安全：居所內出現石屎剝落、滲水等單位安全問題、該建築物出現消防或結構安全問題、或屋宇署/有關政府部門曾發出修葺令/工程改善令等，又未改善

8/租金水平：租金超乎差餉租值1.2倍

9/樓宇管理：該分間樓宇單位處於三無大廈內

