酷熱天氣｜今日市區達34度　局部地區有雷暴　有幾陣驟雨

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，今日（7月9日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，但局部地區有雷暴，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未兩三日仍然酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台昨日（8日）下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



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未來兩三日有驟雨雷暴

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今日稍為減弱，而一股偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸地區帶來幾陣驟雨及雷暴，但該區天氣仍然酷熱。隨著副熱帶高壓脊再度向西伸展，週末及下週初中國東南部天氣持續酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月9日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周日及下周一高達34度

明日（10日）至下周三（17日）均日間酷熱、有幾陣或一兩陣驟雨，最高氣溫在33度或以上。其中明日至周六（13日）氣溫均介乎28至33度，明日、周五（12日）及周六均局部地區有雷暴。

下周日（14日）及下周一（15日）大致天晴，但有一兩陣驟雨，最低氣溫29度，最高達34度。下周二（16日）及下周三部份時間有陽光，最高達33度。