極端酷熱生效｜上水下午錄得35度高溫　未來一周幾陣驟雨

酷熱天氣持續，天文台在下午4時20分發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。下午多處地區氣溫上升至34度或以上，上水更錄得35度高溫。隨後兩三日持續酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



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酷熱天氣持續，天文台在下午4時20分發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。在下午約3時，本港多處地區氣溫上升至31度以上，上水更錄得36度高溫。

在下午約3時，本港多處地區氣溫上升至31度以上，上水更錄得36度高溫。(天文台截圖)

天文台表示，副熱帶高壓脊正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，加上一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。今晚漸轉多雲。明日有幾陣驟雨。早上最低氣溫約28度。日間部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有雷暴，最高氣溫約34度。吹輕微至和緩偏南風。天文台預料，隨後兩三日持續酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

未來九天天氣方面，明日及周三(9日及10日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨，周四至六(11日至13日)大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。周日及下周一(14日及15日)轉為部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。下周二及三(16日及17日)則為部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。