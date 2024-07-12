打風？低壓槽周末起趨活躍為南海帶來不穩天氣　或發展成熱帶氣旋

中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，天文台昨日（11日）指最新預報顯示，連日為本港帶來酷熱天氣的副熱帶高壓脊，其南側廣闊低壓槽會在周末及下周初逐漸變得活躍，為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶。該低壓槽上有可能形成低壓區，甚至發展為熱帶氣旋。電腦模式預計，該廣闊低壓槽會在於下周中至後期影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，但其發展仍然存在頗大變數。



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天文台科學主任昨日（11日）撰寫題為《「熱」鬧的南海》文章，本港受副熱帶高壓脊影響，過去一兩星期天氣持續酷熱，酷熱天氣警告已生效超過10天，料本港周末至下周初仍會受副熱帶高壓脊支配，高溫天氣持續。

圖一 (上) 衛星圖像可見南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團；(下) 副熱帶高壓脊會在下週初向西伸展。（天文台圖片）

電腦模式分歧大 路徑影響驟雨量

最新衛星圖像顯示，目前南海中南部及菲律賓以東海域，有兩組較明顯的對流雲團（圖一 (上)）。預料南海中南部的對流雲團會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。

對於該廣闊低壓區的強度變化，現時各大電腦模式仍未有共識，普遍認為將維持偏弱的強度（圖二），但個別模式預測可能會發展成熱帶氣旋。但隨著副熱帶高壓脊向西伸展（圖一 (下)），即使廣闊低壓區有所發展，該系統受到副熱帶高壓脊的引導氣流影響，將逐漸移向越南中部至北部灣一帶（圖三）。

華南沿岸驟雨的多少，將取決於該低壓系統的實際路徑，如果其路徑較為偏西，廣東沿岸驟雨會較少，酷熱天氣會持續。

此外，預料廣闊低壓槽會在下周中至後期繼續影響南海北部，廣東沿岸驟雨將會增多。對於該廣闊低壓槽的演變，現時電腦模式仍有相當大的分歧（圖四）。

圖四：電腦模式預測下星期三（7月17日）及星期四（7月18日）上午8時的地面天氣圖。（天文台圖片）

歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態，而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。天文台會繼續監測其最新發展。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月12日凌晨0時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周三持續酷熱 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）至下周三（17日）均日間酷熱，最高氣溫在33度或以上。其中明日及下周日（14日）將高達34度，均部份時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨。

下周一（15日）至下周三（17日）大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周四（18日）及下周六（20日）最高氣溫回落至32度，大致多雲，有幾陣驟雨。