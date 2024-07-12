打風？低壓槽周末起趨活躍為南海帶來不穩天氣 或發展成熱帶氣旋
中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，天文台昨日（11日）指最新預報顯示，連日為本港帶來酷熱天氣的副熱帶高壓脊，其南側廣闊低壓槽會在周末及下周初逐漸變得活躍，為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶。該低壓槽上有可能形成低壓區，甚至發展為熱帶氣旋。電腦模式預計，該廣闊低壓槽會在於下周中至後期影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，但其發展仍然存在頗大變數。
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天文台科學主任昨日（11日）撰寫題為《「熱」鬧的南海》文章，本港受副熱帶高壓脊影響，過去一兩星期天氣持續酷熱，酷熱天氣警告已生效超過10天，料本港周末至下周初仍會受副熱帶高壓脊支配，高溫天氣持續。
電腦模式分歧大 路徑影響驟雨量
最新衛星圖像顯示，目前南海中南部及菲律賓以東海域，有兩組較明顯的對流雲團（圖一 (上)）。預料南海中南部的對流雲團會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。
對於該廣闊低壓區的強度變化，現時各大電腦模式仍未有共識，普遍認為將維持偏弱的強度（圖二），但個別模式預測可能會發展成熱帶氣旋。但隨著副熱帶高壓脊向西伸展（圖一 (下)），即使廣闊低壓區有所發展，該系統受到副熱帶高壓脊的引導氣流影響，將逐漸移向越南中部至北部灣一帶（圖三）。
華南沿岸驟雨的多少，將取決於該低壓系統的實際路徑，如果其路徑較為偏西，廣東沿岸驟雨會較少，酷熱天氣會持續。
此外，預料廣闊低壓槽會在下周中至後期繼續影響南海北部，廣東沿岸驟雨將會增多。對於該廣闊低壓槽的演變，現時電腦模式仍有相當大的分歧（圖四）。
歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態，而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。天文台會繼續監測其最新發展。
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▼天文台九天天氣預報▼
至下周三持續酷熱 連日有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（13日）至下周三（17日）均日間酷熱，最高氣溫在33度或以上。其中明日及下周日（14日）將高達34度，均部份時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨。
下周一（15日）至下周三（17日）大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周四（18日）及下周六（20日）最高氣溫回落至32度，大致多雲，有幾陣驟雨。