酷熱天氣｜35˚C以上吹風扇仔易中暑 日本人教用「降溫神器」堅涼
撰文：TVBS新聞網
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室外氣溫飆升，不少人選擇待在家中享受冷氣，但上班跟上學仍需外出。
此時，許多人會使用「風扇仔」（手持電風扇）作為消暑工具。
然而，需要注意的是，在高溫下使用風扇仔不僅存在危險，還可能「愈吹愈熱」！
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根據「Maidona News」報道，如果在35度以上的高溫下使用風扇仔，可能會讓人感覺如同在洗三溫暖，達不到消暑功效。
不僅如此，高溫下大量出汗時使用風扇，可能會導致皮膚上的汗珠更快速蒸發，加速中暑症狀的發生。
因此，在高溫下使用風扇仔時，可以先將「濕手帕」或「濕毛巾」放在脖子上，讓風扇吹出的風經過濕潤的毛巾或手帕，形成「氣化熱」以達到消暑效果。
需要注意的是，在炎熱天氣使用風扇仔也有其風險。風扇內的鋰離子電池可能因長期使用而損耗，導致電解質氧化並產生氣體。
此外，許多人不願更換已摔過的風扇，要小心，曾經被摔過的手持風扇，風扇內部的電池可能因落地衝擊而產生爆炸風險。
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針對Z世代男性的調查報告顯示，除了消暑工具如「帽子」、「濕紙巾」、「防曬乳」和「太陽眼鏡」外，有23.1%的人會使用「風扇仔」來抗暑。
然而，在酷暑和梅雨季節持續悶熱的天氣下，使用風扇仔時須注意身體狀況和風扇是否有受損，避免受傷。
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