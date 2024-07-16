雙旋共舞｜菲律賓以東現2低壓區　天文台指電腦預測一或移向廣東

踏入7月中後，熱帶氣旋主要形成位置、菲律賓以東的西北太平洋區域開始「熱鬧」起來。天文台指出，目前有兩個熱帶氣旋雛型「低壓區」形成，其中較接近菲律賓的低壓區會在未來兩、三日大致移向菲律賓一帶。



電腦模式預測有較大分歧，其可能在菲律賓附近減弱消散，或向西進入南中國海，稍為增強，並有可能在周日（21日）移向華南沿岸的廣東西部至海南島一帶。另一個「低壓區」則料會逐漸發展並大致移向台灣一帶，計劃暑假到台灣旅遊的市民要注意。



天文台特別指出，目前這兩個位於菲律賓以東的低壓區相距約1,200公里，不排除有相互影響，即產生「藤原效應」，令這兩個低壓系統的發展和路徑不確定性增加。



衛星圖像顯示，現時位於菲律賓以東的西北太平洋已有兩個低壓區。（天文台圖片）

南海熱帶低氣壓已移入越南中部並消散

天文台科學主任昨日撰寫題為《西北太平洋也「熱鬧」》天氣隨筆文章，指在過去的周末期間，本港受副熱帶高壓脊影響，天氣酷熱，同時廣闊低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨，今（16日）起兩三日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。

隨着副熱帶高壓脊南側的廣闊低壓槽變得活躍，南海亦逐漸「熱鬧」起來。但在周末期間影響南海中部的熱帶低氣壓，昨晚已經移入越南中部並消散。

副熱帶高壓脊於過去周末期間為本港帶來酷熱的天氣。影響南海中部的熱帶低氣壓已經移入越南中部並消散。（天文台圖片）

不過，除了南海「熱鬧」，菲律賓以東的西北太平洋亦不甘示弱，現時已有兩個低壓區形成。電腦模式預計，較接近菲律賓的低壓區（A）會在未來兩三日維持較弱強度，大致移向菲律賓一帶，但電腦模式對其後發展的預測有較大分歧。

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3電腦模式預測進入南海 歐美均料襲廣東西部

天文台指出，受陸地影響，日本電腦模式預測低壓區（A）會在菲律賓附近減弱消散；但另外三個電腦模式則料會進入南中國海，隨後稍為增強，登陸位置存在變數。當中人工智能電腦模式「盤古」預測顯示，會以較弱的熱帶旋氣旋級別，移向海南島附近；歐洲電腦模式（歐洲中期天氣預報中心ECMWF）也預測為一個較弱的熱帶旋氣旋，移向廣東西部；惟美國模式（全球預報系統GFS）則料會以較強的級別，移向廣東西部。

該三個模式顯示均會為西登，當中美國模式結果對港威脅最大。

不同電腦模式預測周五（7月19日）上午8時，以及星期日（7月21日）下午8時地面氣壓圖及雨量。對於該潛在熱帶氣旋的發展及移動路徑，各電腦模式仍未有共識。（天文台圖片）

南海水溫高有利熱帶氣旋增強 垂直風切強弱成關鍵

強度方面，現時南海水溫普遍在26度以上，有利熱帶氣旋增強，屆時垂直風切變的強弱，將是影響其發展的關鍵因素之一。一般而言，較大的垂直風切變不太有利熱帶氣旋迅速發展。

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另一低壓區料與向台灣一帶 雙旋或相互影響增不確定性

至於距離菲律賓更遠的另一低壓區（B），部份電腦模式預計會逐漸發展並大致移向台灣一帶。目前這兩個低壓區相距約1,200公里，不排除會相互影響，令兩個低壓系統的發展和路徑增加不確定性。

當兩個熱帶旋旋系統常慢慢靠近直到相距約1,000公里以內，會受彼此影響而產生藤原效應（Fujiwhara effect），兩者以中心為圓心，繞著圓心互相旋轉。

天文台指本港周末期間及下周初的天氣，將視乎西北太平洋的低壓區發展和路徑變化，呼籲市民留意天文台信息。