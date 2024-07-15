打風？｜天文台指低壓區移近菲律賓後路徑存變數 周末有狂風雷暴
撰文：倪清江
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天文台今日指出，位於南海中部的熱帶低氣壓今日（15日）會移向越南中部並減弱。不過一風去，又有一風生成中，天文台預料現時位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日大致移向菲律賓，並為該區帶來不穩定天氣，但其後的發展和路徑存在變數。不過天文台預測本周六（20日）風雲變色，晚間開始至下周日（21日）有狂風雷暴。
內地中央氣象台的中期預報顯示，預計西北太平洋將有2個台風生成，其中1個可能於7月下旬初影響東南沿海。
周三DSE文憑試放榜日有驟雨及雷暴
受南海的廣闊低壓槽和中國東南部的副熱帶高壓脊影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨及雷暴。天文台預測周二及周三（16及17日）吹東至東南風4至5級，高地間中6級，6級為強風，即3號風球風力；周二大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時部分地區雨勢較大，下午短暫時間有陽光；周三DSE文憑試放榜日，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；周四（18日）料仍大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。
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周六稍後局部地區有狂風雷暴
天文台預測周五（19日）天氣稍為好轉，但到周六（20日）又風雲變色，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴；到下周日（21）間中有驟雨及狂風雷暴，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，即達3號風球風力。
下周一（22日）為二十節氣的大暑，天文台預測市區（天文台總部)最高32度。
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