暴雨｜天文台一度發黃色暴雨警告信號　屯門等地區下午雨勢大

天文台今日（18日）下午1時45分發出黃色暴雨警告信號，根據早前特別天氣提示，天文台表示本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。另外，澳門在上午11時45分發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。低窪地區有水浸。



圖為截至7月18日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【16:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【13:25】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台7月18日表示本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。（夏家朗攝）

【13:00】預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

天文台7月18日下午1時45分發出黃色暴雨警告信號。（石國威攝）

【12:05】預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。 在正午12時左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【11:55】特別天氣提示，本港以南海域持續有雷雨區發展並逐漸向北移動，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

天文台7月18日下午1時45分發出黃色暴雨警告信號。（石國威攝）

【11:15】雷暴警告延長至下午1時30分。

【10:10】雷暴警告延長至中午12時。

【09:15】天文台發出雷暴警告，有效期至上午10時30分。

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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本周後期酷熱 菲律賓附近低壓區料減弱

天文台指出，受南海的廣闊低壓槽影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊稍為增強，本周後期中國東南部天氣酷熱。預料現時位於菲律賓附近的低壓區可能會在今日逐漸減弱。而南海的廣闊低壓槽會在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月18日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月3日 將軍澳傍晚出現彩虹▼



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下周日及周一有狂風雷暴 連日達32度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）及周六（20日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，介乎28至33度。

下周日（21日）及下周一（22日）有驟雨及狂風雷暴，介乎27至32度。

下周二（22日）至下周五（26日）天氣好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周二及下周三（24日）介乎28至32度；下周四（25日）及下周五日間酷熱，最高氣溫回升至33度。