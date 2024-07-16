打風？｜天文台：菲律賓以東低壓區料進入南海　港周末有狂風雷暴

一風減弱可能一風又起！香港天文台今日（16日）更新九天天氣預報，提到現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日橫過菲律賓，進入南海並有機會「稍為發展」，周末期間華南沿岸及南海北部天氣不穩定，但天文台指，該低壓區的發展和路徑存在變數。

根據天文台預測，周三（17日）DSE放榜日局部地區有雷暴，初時雨勢有時較大，至周末（20日），雖然日間短暫時間有陽光，但當日稍後局部地區較大及有狂風暴雨，風力初時維持和緩至清勁的東至東南風，稍後高地間中吹強風。



天文台預料現時位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日大致移向菲律賓。歐洲中期天氣預報中心料周四逼近中部宿霧。（天文台圖片)

現時位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日大致移向菲律賓。(菲律賓氣象局圖片)

明日DSE文憑試放榜日局部地區有雷暴

天文台今指，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，而位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。下午短暫時間有陽光，天氣炎熱。吹和緩至清勁東至東南風，初時高地間中吹強風，而未來一兩日間中有驟雨及雷暴。星期五天氣酷熱。周末至下周初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴，明日DSE放榜日局部地區有雷暴，初時雨勢有時較大。

天文台：菲律賓以東低壓區發展和路徑存在變數

天文台又預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日橫過菲律賓，進入南海並有機會稍為發展。周末期間華南沿岸及南海北部天氣不穩定，但天文台稱該低壓區的發展和路徑存在變數。

天文台7月16日早上11時半更新九天天氣預報，周末局部地區有狂風雷暴。（天文台圖片)

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