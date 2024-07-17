菲律賓附近低壓區正逐漸減弱 低壓槽下周初靠近華南驟雨增多
撰文：余心美
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天文台今日（17日）預料，現時位於菲律賓附近的低壓區，可能會在今明兩日逐漸減弱，南海的廣闊低壓槽會在下周初，靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。
受南海的廣闊低壓槽影響，明日（18日）廣東沿岸有驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊稍為增強，本周後期中國東南部天氣酷熱。
天文台表示，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。正午時分，本港普遍地區的氣溫上升至32度或上，廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。
此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
本港下午天氣炎熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。今晚大致多雲，吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。
未來九天天氣預測，每天都是有驟雨，其中在本周五、六（19、20曰）天氣酷熱，最高氣溫回升至33度，周末至下周初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴。下周四、五（25、26曰）最高氣溫又回升至33度，天氣酷熱。
下周一（22日）是大暑，現時預測最高氣溫是32度，大致多雲、間中有驟雨及狂風雷暴。
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