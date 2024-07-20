打風消息｜遊日台注意　天文台料強颱風下周中襲沖繩南　香港熱爆

南海中部的熱帶低氣壓正移向廣東西部，天文台料增將增強為熱帶風暴；在菲律賓以東的西北太平洋有另一個熱帶低氣壓正發展，料向北移動掠過台灣至沖繩南部一帶，天文台預測會增強至強颱風級數，中心附近最高持續風速將升至每小時175公里，將在下周中到沖繩尤其是石垣島遊玩的市民，要特別留意，其後料在華東登陸。



天文台料該熱帶氣旋會在本港以東約1,200公里外掠過，風雖然，但仍會影響香港，受其外圍下沉氣流影響，廣東地區下周中期天氣酷熱，預測下周四（25日）市區升至攝氏34度。



在菲律賓以東的西北太平洋有一個熱帶低氣壓，正向北移動，天文台料將增強至強颱風，掠過台灣至沖繩南部一帶。（天文台圖片)

天文台今日黃昏至晚上考慮發出一號風球

天文台表示，位於南海中部的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向海南島一帶並稍為增強，天文台會在今日黃昏至晚上才考慮發出一號戒備信號；中心附近最高持續風速將由每小時55公里增至75公里，升級熱帶風暴，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下周日及周一（21及22日）影響廣東沿岸，該區風勢較大。

天文台7月20日上午11時半更新九天天氣預，下周四市區酷熱。（天文台圖片)

周日及周一離岸及高地風力間中達3號風球風力

天文台預測周日吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，即強風，屬3號風球風力；大致多雲有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，早上短暫時間有陽光，稍後有狂風驟雨海有湧浪。周一同樣吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，多雲及間中有狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨減少，海有湧浪。

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另一熱帶低氣壓逐漸增強至強颱風 撲向台北至石垣一帶

天文台並指出，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向台灣附近海域並顯著增強，將由目前熱帶低氣壓增強至熱帶風暴、強烈熱帶風暴、颱風，到下周二（23日）早上8時料達強颱風級別，中心附近最高持續風速將升至每小時155公里；其後兩日（24及25日）逼近沖繩南部石垣島一帶並掠近，最近台北相距約250公里，中心附近最高持續風速將增至每小時175公里，其後朝向華東移動。

下沉氣流影響香港 料下周四市區34度

風雖遠，但天文台指其外圍下沉氣流影響，廣東地區下周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，預測下周三（24日)市區升33度，下周四更達34度；預料一股西南氣流會在下周後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。