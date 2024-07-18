天文台三日三改菲律賓低壓區路徑預測　最新：周末移南海北存變數

天文台今日（18日）又修訂對菲律賓鄰近低壓區的路線變數。昨天（17日）指菲律賓附近低壓區正逐漸減弱，到今天中午前則指，現時位於菲律賓中部的低壓區，會在明日（19日）進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。



另外，位於西北太平洋的一個低壓區，可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。



天文台今日表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部，帶來驟雨及雷暴。同時，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。

菲律賓低壓區走勢 天文台過去三日 三度更改預測

天文台在本周二（16日）曾預測，當時位於菲律賓以東海域的低壓區，將橫過菲律賓，再進入南海並有機會「稍為發展」，指該低壓區的發展和路徑存在變數。

至昨日中午（17日）前修訂預測，指該低壓區可能會在昨今兩日逐漸減弱，南海的廣闊低壓槽會在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

到今天（18日）推翻昨日的預測，稱現時位於菲律賓中部的低壓區，會在明日進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。又預料，與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸。

西北太平洋低壓區成形 下周移向台灣 再訪上海

另外，天文台新增預測，表示位於西北太平洋的另一個低壓區，可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。

翻查外國天氣網站Windy.coｍ預測，該西北太平洋的低壓區將於下周日（21日）晚上，開始移近台灣附近海域，下周二（23日）早上已非常接近台灣，並正繼續向北移，下周三（24日）晚上，已移向上海附近海域。

截至今日（18日）上午11時，本港各區累積降雨情況。（天文台圖片）

▼4月28日 港島區驟雨▼



今日本港早上及午飯時段下雨

本港今晨6時及上午10時都在多區錄得降雨記錄，中午前更發出特別天氣提示，料未來一兩小時將有大雨。

天文台預料，今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁東南風。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

下周日大暑 最高氣溫跌至31度

未來九天天氣預測，展望明日及星期六（19及20日），短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨，一連兩日最高氣溫有33度。

菲律賓中部的低壓區將於周末期間移向南海北部，其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸。下周日（21日）的預測所見，早上短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，下周一（22日）大暑的最高氣溫，更跌至31度，當日會有驟雨和狂風雷暴。