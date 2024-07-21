雙颱共舞｜熱帶風暴格美移向台灣東海域　周四成超強颱風吹向浙江

今早（21日）生成的熱帶風暴派比安，天文台預測其會在明日（22日）橫過海南島，進入北部灣。與此同時，另一熱帶風暴格美（Gaemi）已於昨天（20日）下午生成，出現「雙颱共舞」。



格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域，並顯著增強，本周四（25日）將成為超強颱風，翌日減弱為強颱風，並登陸浙江。



現時為熱帶風暴的格美，將逐步增強為強烈熱帶風暴、颱風、強颱風，以及超強颱風。

天文台表示，熱帶氣旋格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。

熱帶風暴格美正由菲律賓東北移向台灣東部海域，今日（21日）上午8時的預測路徑。（台灣中央氣象署圖片）

2018年山竹吹襲台灣，台東海域掀起超過5、6公尺高的大浪。（資料圖片/中央社）

台灣中央氣象署表示，今日上午8時，格美位置在北緯 16.0 度，東經 111.0 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

該署預測的路徑，明日（22日）下午8時將逐漸移向台灣，周二（23日）上午移近台灣東部海域，周四（25日）上午已移向台北的北部海域。

熱帶風暴格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域，並顯著增強。（中央氣象台圖片）

中央氣象台今天對格美的路徑預測，明日（22日）早上將增強至強烈熱帶風暴，本周二（23日）傍晚將增強為颱風，本周三（24日）早上將進一步增至強颱風，本周四（25日）早上將成為超強颱風，本周五（26日）早上減弱為強颱風。

本周四（25日）格美將增強為超強颱風，外國網站預測當日上午5時的情況。（Windy.com）

央視網報道，浙江海事局已於今早10時啟動IV級海上防颱緊急應變，促各單位依照防颱計劃和各自的防颱規定做好防颱準備。