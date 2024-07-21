風球派比安｜增強至熱帶風暴　天文台考慮3情況是否需改掛3號風球

一號風球生效，天文台今日（21日）中午表示，南海的熱帶氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為派比安，在下午1時集結在香港之西南偏南約690公里。天文台會視乎該熱帶風暴與珠江口的距離、強度變化及本地風力共3種情況，評估今晚是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。與其相關的狂風驟雨及雷暴會在明日影響廣東沿岸，該區風勢較大。



天文台預測派比安會在明日（22日，星期一）「劏肚」掠過海南島中部及進入北部灣，隨後在廣西至越南北部一帶登陸並逐漸減弱。



7月21日下午1時，南海的熱帶低氣壓增強至熱帶風暴並命名為派比安，集結在香港之西南偏南約690公里。（天文台圖片)

本港天文台表示，熱帶氣旋派比安中心附近最高持續風速為每小時65公里，明日橫過海南島，進入北部灣，隨後在廣西至越南北部一帶登陸並逐漸減弱。與其相關的狂風驟雨及雷暴會在明日影響廣東沿岸，該區風勢較大。

此外，熱帶氣旋格美會在未來兩三日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本週中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。

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中央氣象局表示，熱帶氣旋在今日上午10時，位於海南省三沙市（西沙永興島）西偏南方向約120公里，中心最低氣壓為995百帕，中心附近最大風力有8級（18公尺/秒）。預計將以每小時10公里左右的速度，向北偏西方向移動，強度將逐漸增強，並於今天夜間在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有10-11級（25-30公尺/秒），也可能在海南島南部近海西行，趨向越南中北部沿海。

位於南海中的熱帶氣旋，今日（21日）上午5時在海面生成，以及未來的預測路徑。（中央氣象局圖片）

本港天文台又預測，一股西南氣流會在本周後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。今日天氣大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

天文台展望明日初時離岸及高地風勢較大，海有湧浪。未來九天天氣預測，明日大暑的最高氣溫仍維持在32度，吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，初時驟雨較多，海有湧浪。

本周二（23日）仍會有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，到本周三及四（24、25日）最高氣溫將回升至34度，日間酷熱，亦會有驟雨。之後五天都是有驟雨。

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