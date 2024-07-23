天氣｜酷熱警告生效　今日最高34度　未來一兩日新界或逾35度

天文台今日（23日）清晨指出，與強烈熱帶風暴派比安相關的雨帶正影響廣東沿岸，同時副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩南至東南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，持續酷熱，新界達35度或以上，接近周末有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於昨日（22日）下午1時15分發出。天文台昨日下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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派比安料逐漸減弱 格美顯著增強

天文台表示，熱帶氣旋派比安會在今日橫過北部灣，隨後移入廣西至越南北部內陸並逐漸減弱。此外，熱帶氣旋格美會在今明兩日大致移向台灣以東海域並繼續增強，受其外圍下沉氣流影響，本周中期廣東天氣酷熱，亦有幾陣雷雨。預料一股活躍西南氣流會在本周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。而一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部。

在上午5時，颱風格美集結在馬尼拉之東北約660公里，預料向北移動，時速約15公里，大致移向台灣以東海域並繼續增強。 同時，派比安集結在河內以東約210公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過北部灣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月23日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周三及周四34度 周四起連日有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）及周四（25日）最高達34度， 部份時間有陽光，有驟雨及日間酷熱。其中周四起至下周二（30日）均有雷暴。

周五（26日）至下周二均大致多雲，有驟雨及有雷暴。其中周五仍然日間酷熱，最高33度。下周日（28日）最高氣溫料回落至31度，其餘日子均最高32度。下周三（31日）天氣好轉，仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎28至32度。