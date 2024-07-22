多啦A夢展｜暴風雨中撐着展品的男人現身：驚佢有事，就衝咗過去

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」香港站現正舉行，近日網上流傳一條影片，拍攝到一名工作人員上周日（14日）在K11 Musea六樓收費展區內，在強陣風來襲時，冒着風雨以雙手撐着其中一個多啦A夢公仔。



這位多啦A夢「背後的男人」今日（22日）現身解畫。他是展覽主辦機構AllRightsReserved（ARR）經理李展鵬。他說當時準備「迎接」短暫陣風，到達K11 Musea六樓展區，發現愈來愈大雨及大風，眼見有一個多啦A夢公仔搖幅愈大，即上前在背後撐着，披風戴雨約半小時，直至其他工作人員加固展品。不過他說後來得知，即使不用扶着，展品亦未必輕易倒下。



突風大雨大 隻身扶展品救「朋友」

李展鵬原是負責公司商業及銷售，這個展覽是公司不同部門同事努力籌備，是全公司的心血，故即使他不是負責場地佈置，但他亦自動請纓去監察場地。

上周日下午時分，李展鵬臨時收到指示，有短暫陣風來襲，他到達K11 Musea六樓展區，先協助帶領參展人士到安全地方暫避。但發現愈來愈大雨及大風，展區圍欄亦被吹倒地。眼見有一個展品搖幅愈大，未有多想便立即上前撐着其中一個多啦A夢公仔。

我當時冇諗咁多，我當佢係一個朋友，我驚佢有事，我就衝咗過去。 AllRightsReserved經理李展鵬

披風戴雨約半小時，直至其他工作人員加固展品。不過他後來得知，即使不用扶着，展品亦未必輕易倒下,「(多啦A夢新法寶）朋友召喚鈴就係召喚咗我去守護佢哋。」

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被問及得知片段在網上流傳感受，他非愛喜愛多啦A夢，開心有如此多市民留意展覽，促使他要做得更好去，令觀眾享受展覽。他希望市民都能夠愛惜展品。「最緊要有一個開心回憶係2024年暑假，帶畀香港市民。」

設測風儀時刻監察風力 展品可以承受6級風力

展覽項目經理李鈞豪說，在7月暑假期間舉行展覽，其中一個挑戰是應對惡劣天氣情況。他指多啦A夢展品每個淨重約90至100公斤，可以承受約6級風力，即3號風球強風風力。

除參考世界各地天氣報告以及天文台資訊，位於星光大道旁的戶外展區亦設有測風儀，可讓工作人員即時評估風勢作準備。李鈞豪表示，留意近日香港可能受颱風影響，他笑說故暫時用「縮小電筒」去「縮小」12米高漫畫家多啦A夢吹氣公仔，以及增加擺放沙包在展品上，以保障展覽安全。

李鈞豪指施人流管制以控制參觀人數，減少碰撞及刮花展品。(鄭子峰攝)

李鈞豪又指除了應付惡劣天氣，面對大量參觀市民，展覽品難不免會出現刮花情況，故施人流管制以控制參觀人數，減少碰撞及刮花展品。即使展品出現刮花情況，亦有專人為公仔補塗顏色，保持展品在一個良好狀態。