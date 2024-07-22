風球派比安｜香港以西約600公里掠過　增強至強烈熱帶風暴超預期

熱帶氣旋派比安採取較遠離香港的路徑由南海向北移動，在香港以西約600公里的海南島掠過，並再於中越交界二次登陸；威力超過天文台原先預測，在27小時內由熱帶低氣壓，增強至強烈熱帶風暴，周一（22日）深夜中心附近最高持續風速達每小時105公里，接近颱風級別（中心風力118公里或以上）。



7月22日23時強烈熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約670公里。（天文台圖片)

天文台科學主任撰寫天氣隨筆《輕輕的派比安走了》，指出時值盛夏，每當副熱帶高壓脊南側的熱帶輻合帶變得活躍，都會有利對流活動及熱帶氣旋的生成，上周提及的兩個低壓區最後分別發展成為熱帶氣旋派比安和格美。

▼7月20日 市民及遊客在尖東海旁等看多啦A夢無人機表演▼



+ 13

衛星圖像顯示派比安在登陸海南島前的旺盛對流活動。顏色越紅表示對流雲團的雲頂越高，代表對流越趨旺盛。（相片來源：天文台）

南海溫暖海水及較弱垂直風切變利派比安增強

文章指，位於菲律賓中部的低壓區於7月19日早上進入南海，相關的對流逐漸發展，該低壓區於下午增強為熱帶低氣壓，並繼續向西北偏西移動橫過南海中部。雖然在南海中部有一段時間其結構仍然較為鬆散，但隨著該熱帶低氣壓繼續靠近，華南沿岸的風力亦逐漸上升，天文台在7月20日晚上10時40分發出一號戒備信號。

南海溫暖的海水持續為該熱帶低氣壓傳送能量，同時垂直風切變亦較弱，這些因素都有利該熱帶低氣壓繼續發展，並在7月21日早上增強為熱帶風暴，命名為派比安。派比安沿著副熱帶高壓脊西側的引導氣流轉向西北移動，移向海南島，於7月22日午夜前後登陸海南島萬寧市，並在登陸前進一步增強，不但有完整的低層中心，亦有旺盛的對流活動。

▼7月20日 市民一號風球下清水灣二灘戲水▼



+ 2

派比安一直與本港保持超過500公里距離，但受它的外圍雨帶影響，7月21日至22日本港間中有狂風驟雨，離岸包括長洲、赤鱲角及沙洲等地區亦曾短暫錄得強風。隨著派比安進入北部灣及遠離本港，天文台在7月22日下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。

雷達圖像顯示派比安的外圍雨帶會影響珠江口一帶。（相片來源：天文台）

於西北太平洋的另一低壓區在7月19日發展成熱帶氣旋，隨後命名為格美。天文台預料，格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域並顯著增強，提醒即將出發去台灣的市民要注意天氣變化。

而受格美的外圍下沉氣流影響，香港未來兩三日天氣會持續酷熱，新界最高氣溫達35度或以上。天文台呼籲市民要留意酷熱天氣下的身體狀況，採取合適的防暑措施。