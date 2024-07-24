颱風格美｜港天文台料明登陸福建　若「先西後北」走或掛一號風球

天文台指在今早（24日）8時，強颱風格美集結在高雄以東約330公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域。

天文台高級科學主任楊國仲於電台節目表示，格美預料今晚至明早（25日）横跨台灣中北部，稍後時間登陸福建沿岸。楊國仲稱，格美登陸後的走向主要有兩個情景，一是採取較偏北路徑橫過華東內陸，與香港有一段距離；二為採先偏西再偏北路徑，即會接近珠江口一帶，而若出現情景二，天文台會視情況評估是否需要發出一號戒備信號。無論那一個情景，天文台預測今日大致天晴，局部地區有驟雨，下午極端酷熱，最高氣溫約35度。



在7月24日早上8時，強颱風格美集結在高雄以東約330公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域。（天文台網頁）

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受格美外圍下沉氣流影響 今午極端酷熱 市區最高35度

天文台預測今日大致天晴，局部地區有驟雨，料最高氣溫約35度，日間極端酷熱。天文台高級科學主任楊國仲今早於港台節目《千禧年代》表示，強颱風格美今晚到明早横跨台灣中北部，受下沉氣流影響，料本港氣溫最高約35度，他呼籲市民做好防中暑工作。

楊國仲指，預料格美明日稍後時間強颱風登陸福建，並預計有兩個情景，一為由傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測，格美將以較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港有一段距離；二為部分傳統電腦預報模式，格美路徑方向會先偏西再偏北，即會接近珠江一帶，天文台會視情況評估是否需要發出一號戒備信號。他指，本星期後期北部氣流較為活躍，風勢較大，或有狂風雷暴。

天文台署理高級科學主任楊國仲。（資料圖片／勞敏儀攝）

天文台預測今日（24日）大致天晴，局部地區有驟雨，料下午極端酷熱，最高氣溫約35度。（天文台截圖）

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