颱風格美｜外圍下沉氣流影響熱爆　周三35度酷熱　翌日上水飆37度

受颱風格美的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區極端酷熱，高溫亦可能觸發雷雨。天文台今日（23日）表示，格美的外圍下沉氣流，正為中國東南部帶來晴朗及酷熱的天氣，正午時分，本港多處地區的氣溫上升至33度左右。



天文台調升明日（24日）最高氣溫預測至35度，本周四（25日）維持預測最高有34度，但同日的分區預測，上水將飆升至37度。



今日（23日）天氣好轉，尖沙咀的多啦A夢巨型裝置在早上進行充氣，其好友胖虎亦展笑容。（黃浩謙攝）

今日（23日）天氣好轉，尖沙咀的多啦A夢巨型裝置再次充氣。（黃浩謙攝）

天文台表示，受颱風格美的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區極端酷熱，高溫亦可能觸發雷雨。格美會在本周四至五（25至26日）橫過台灣中至北部。

正午12時，颱風格美集結在高雄之東南偏東約570公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，大致移向台灣以東海域並繼續增強。 同時，熱帶風暴派比安集結在河內之東北偏東約170公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，移入越南北部內陸並進一步減弱。

天文台今日（23日）預測，本周四（25日）在上水將飆至37度，流浮山和打鼓嶺亦有36度。（天文台圖片）

天文台調高明日（24日）的最高氣溫預測，由原先的34度，調高至35度，最高氣溫預測至35度，分區方面，流浮山、上水和打鼓嶺都會最高36度。本周四（25日）維持預測最高有34度，但同日的分區預測，上水將飆升至37度，流浮山和打鼓嶺都會最高36度。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

格美橫過台灣中至北部，將會移向福建，南海北部的西南氣流會轉趨活躍。天文台表示，周末期間廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部。

此外，熱帶氣旋派比安會在今日移入越南北部內陸並逐漸消散。

天文台表示，本港地區大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨，吹微風。展望未來一兩日持續酷熱，本周四（25日）稍後及本周五（26日）風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴。周末期間驟雨增多。

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