低壓槽減弱　高空反氣旋逐漸增強　天文台預測下周連續四日酷熱

一道廣闊低壓槽會在明日（30日）為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預料，該低壓槽會在隨後一兩日稍為減弱，但沿岸地區仍有幾陣驟雨。



隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初中國東南部天色好轉，日間酷熱。天文台修改未來九天天氣預測，酷熱天氣增多兩天，由下周日至三（8月4至7日）將會一連四日最高氣溫34度，日間酷熱。



7月20日下午天文台尚未發出一號風球，不過石澳泳灘已十分大浪，懸掛紅旗，有泳客趁機落水玩浪。（資料圖片）

7月20日下午天文台尚未發出一號風球，不過石澳泳灘已十分大浪，懸掛紅旗，有泳客趁機落水玩浪。（資料圖片）

今日（29日）中午12時30分至的一個小時，本港雨勢最大在大嶼山。新界西、新界東和港島都有雨。（天文台圖片）

天文台今日中午表示，一道廣闊低壓槽，正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港過去一兩小時大嶼山錄得超過20毫米雨量。

下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。吹和緩至清勁東南風，初時高地間中吹強風。

展望明日仍有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日驟雨逐漸減少。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

天文台修改未來九天天氣預測，酷熱天氣增多兩天，由下周日至三（8月4至7日）將會一連四日最高氣溫34度，日間酷熱，相對濕度65%至90%。

驟雨天氣就由明天（30日）起至下周一（5日），當中又以明天會有幾陣狂風雷暴，初時雨勢較大，本周三（31日）亦有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，本周四至六（1至3日）有驟雨及部分時間有陽光。

▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼

