低壓槽減弱 高空反氣旋逐漸增強 天文台預測下周連續四日酷熱
撰文：余心美
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一道廣闊低壓槽會在明日（30日）為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預料，該低壓槽會在隨後一兩日稍為減弱，但沿岸地區仍有幾陣驟雨。
隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初中國東南部天色好轉，日間酷熱。天文台修改未來九天天氣預測，酷熱天氣增多兩天，由下周日至三（8月4至7日）將會一連四日最高氣溫34度，日間酷熱。
天文台今日中午表示，一道廣闊低壓槽，正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港過去一兩小時大嶼山錄得超過20毫米雨量。
下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。吹和緩至清勁東南風，初時高地間中吹強風。
展望明日仍有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日驟雨逐漸減少。
天文台修改未來九天天氣預測，酷熱天氣增多兩天，由下周日至三（8月4至7日）將會一連四日最高氣溫34度，日間酷熱，相對濕度65%至90%。
驟雨天氣就由明天（30日）起至下周一（5日），當中又以明天會有幾陣狂風雷暴，初時雨勢較大，本周三（31日）亦有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，本周四至六（1至3日）有驟雨及部分時間有陽光。
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