酷熱天氣｜今早有幾陣驟雨及雷暴　至周五均高達34度

高空反氣旋正覆蓋華南。此外，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響南海北部。天文台預測，本港今日（7日）早上部分時間多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最低氣溫約28度。日間大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度。吹微風，稍後轉吹和緩西至西南風。天文台展望，本周餘下時間持續酷熱，大致天晴。



酷熱天氣警告已於上午6時45分發出。天文台同時發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月7日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



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未來數日普遍晴朗 周末至下周初有幾陣驟雨

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來數日華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月7日清晨5時55分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 天氣酷熱遊客買雪糕吃消暑▼



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至下周日持續酷熱 下周一回落至32度

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周日（11日）持續酷熱，明日及周五（9日）均天晴酷熱，高達34度；其餘日子均高達33度。周六（10日）及下周日有一兩陣驟雨，部分時間有陽光。

下周一（12日）至下周四（15日）最高氣溫回落至32度，均有幾陣驟雨。下周一及下周二（13日） 部份或短暫時間有陽光，下周三（14日）及下周四大致多雲。