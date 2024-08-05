上水酷熱38.9度｜街邊生果檔主稱天氣翳焗少人駐足　生意有影響

受高空反氣旋影響，今日（5日）天氣酷熱，天文台總部下午兩時半錄得氣溫新高，部分地區如上水更錄得38.9度高溫。炎熱天氣下，戶外工作的打工仔格外艱辛，攜帶小風扇、多渴水，避免中暑。有街邊擺賣水果的負責人稱，今日天氣較「翳焗」，有感較少人駐足買生果，對生意有一定影響，高溫亦令水果易變熟，若賣不出，須棄掉更多生果。



水果店店主陳先生說天氣炎熱對生意亦有影響。（鍾蒨宜攝）

上水站外有多個水果店擺檔，有攤檔僅有一把傘遮擋太陽。男檔主大多赤裸上身、滿身是汗。其中一名水果店店主陳先生稱，不覺今天特別炎熱，但今天較為「翳焗」。他說天氣炎熱確實會少了人停留買水果，對生意有影響，且亦會令水果更快變熟，增加要丟棄的生果。炎熱天氣下，他說只能多喝水、帶小風扇。

水果店店主陳先生說天氣炎熱對生意亦有影響。（鍾蒨宜攝）

巴士職員稱多渴水如廁增 抓緊班次間空檔上廁所

巴士公司職員阿冰同樣整天在外工作，她負責在一個上水的巴士站點算乘搭特定巴士線的人數。她說的確感受到今天特別炎熱，因此較平時喝更多水，令她如廁的次數更多，一來一回對她工作造成不便。她說，為了不錯過巴士班次，上廁所亦要抓緊時間，計算好巴士班次之間的空檔時間才能暫時離開巴士站。為了避免中暑，她攜帶兩把小風扇、將毛巾掛在頸上。