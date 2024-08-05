上水酷熱38.9度｜指標球場錄得42度　籃球仔照打波　半日飲5支水

受高空反氣旋影響，今日（5日）天晴酷熱吹微風，天文台總部下午2時半後錄得今年氣溫新高，今年打入最熱首20位之一。上水氣溫指標——北區運動場的籃球場中午過後，顯示屏「驚現」氣溫攝氏42度，而該區自動氣象站在約下午3時更錄得38.9度高溫。



中三學生關同學在烈日下如常打籃球，他說這幾日朝九打至晚九，上午已喝了五支水，「體感溫度都係30幾度。」



上水氣溫指標——北區運動場的籃球場中午過後，顯示屏「驚現」氣溫攝氏42度。(蘇煒然攝）

學生朝九晚九打籃球 飲五支水避免中暑

下午1時籃球場上只有讀中三的關同學一人射籃的身影，炎熱天氣下仍神情輕鬆。關同學表示，每天早上九時便會打籃球，直至晚上九時，因為「沒有事做」。他覺得今天天氣與過去並沒有太大分別，「體感溫度都係30幾度」。他又指，除了早上到下午1時喝了五支水外，未有作特別措施避免中暑。他稱天氣亦未有影響他相約朋友一起打籃球，剛剛才與另外三位朋友打球。

上班族趁午休練跑 受奧運金牌拉尼斯激發

李先生亦是唯一在運動場田徑賽道上奔跑的人。跑完步大汗淋漓，在欄杆喘息片刻後，他接受訪問，稱自己是趁上班的午休時間來運動場練跑一小時，稍後便要回去繼續上班。他平常一星期會來運動場一次，其餘日子則在街上練跑。

被問到為何在今日酷熱天氣下仍堅持練習，他說是目睹昨日（4日）奧運100米田徑金牌、美國選手拉尼斯的精彩表現後，激發他練跑，亦為操練打籃球所需的體能。他續說，始終認為運動場跑步的「質素更好」，跑步機無法比擬。

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他感覺今日確實比平常熱兩至三度，覺得空氣更為侷促。他指表現亦有因此受影響，速度比平常慢，而且亦較難在一百米尾端展現爆發力。面對炎熱天氣，他說有飲用一支運動飲品，亦有塗防曬。