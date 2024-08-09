酷熱天氣｜今日市區最高34度　新界再高一兩度　未來兩三日仍酷熱

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（9日）大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。天文台展望，未來兩三日持續酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於周三（7日）上午6時45分發出。天文台今晨6時45分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽影響 下周中期天氣轉不穩

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為華南地區帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋減弱，下周初廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期影響華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月9日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日仍達34度 下周二至周六有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）至下周一（12日）持續酷熱，明日最高34度，隨後兩日均33度，連日部份或短暫時間有陽光，有一兩陣或幾陣驟雨。

下周二（13日）至下周六（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨及有雷暴。下周二及下周六料最高32度，其餘日子均最高31度。