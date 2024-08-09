遊日注意｜強烈熱帶風暴瑪莉亞料向北移動　8.13抵北海道登陸

踏入暑假旅遊旺季，日圓匯率近年持續徘徊38年低位，吸引不少家庭「返鄉下」到日本旅遊。不過遊日市民要注意，日本氣象廳周四晚（8日）預測，強烈熱帶風暴瑪莉亞會由日本東京東南千公里外的小笠原群島海域往西北方移動，或於下周二（13日）在北海道登陸，並奔往札幌市一帶。香港天文台和台灣中央氣象署並同樣得出相近的預測路線。



內地中央氣象台資料顯示，在晚上11時，瑪莉亞集結在東京東南方約880公里，以每小時20至25公里的速度向偏北方向移動，強度逐漸增强。



熱帶氣旋瑪莉亞或襲北海道。（台灣中央氣象署網頁圖片）

熱帶氣旋瑪莉亞料於8月13日登陸北海道。（台灣中央氣象署網頁圖片）

台灣中央氣象署︰瑪莉亞下周二北海道南部登陸

根據台灣中央氣象署網頁顯示，截至周四晚上8時，輕度颱風瑪莉亞（即相等天文台的熱帶風暴至強烈熱帶風暴級別），正在日本東南海域位置，以時速24公里向北移動，其後再轉為西北偏北的方向，往本州東北地區及北海道靠近。

預測移動路徑圖可見，瑪莉亞將於下周一（12日）晚上8時，移動至青森縣或岩手縣以東海域，其後下周二（13日）晚上8時，在北海道南部登陸。

瑪莉亞已達到強烈熱帶風暴的級別。（日本氣象廳網頁圖片）

日本氣象廳預測瑪莉亞下周二抵札幌市一帶

日本氣象廳網頁顯示，截至周四晚上9時，瑪莉亞達到強烈熱帶風暴的級別，朝東北偏北方向移動，時速為25公里。預測移動路徑圖顯示，瑪莉亞將於下周一晚上9時，抵達北海道以南的海域，並在下周二時上9時，位處札幌市的東北面。

香港天文台也有發出瑪莉亞路徑概率預報，與台灣中央氣象署及日本氣象廳的預測一致。

日本海域或現「三颱共舞」 一個或逼近東京

不過下周除了瑪莉亞外，更可能有兩個熱帶氣旋系統在日本鄰近海域生成。氣象預報網站Windy歐洲中期天氣預報中心的電腦預測顯示，下周一出現兩個熱帶氣旋系統，分別位於日本沖繩東部海域，以及本州東部海域。其中一個在「三颱共舞」」後，將不斷往北方移動，並在下周四相當接近日本東京的海域。

因此準備於下周到日本旅遊的市民，未來一周需要關注當地天氣，以便及早做好準備。

氣象預報網站顯示，下周初期日本海域「三颱共舞」。（Windy網頁截圖）