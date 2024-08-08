酷熱天氣跨周末　低壓槽下周初壓境　天文台料一連五日驟雨及雷暴

天文台今日（8日）表示，高空反氣旋會在未來兩三日，為華南地區帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，酷熱天氣持續至本周六（10日），未來數日新界部分地區最高氣溫達35度或以上，上水在明天（9日）將升至37度。



預料一道廣闊低壓槽﹐會在下周中期影響華南沿岸，天文台預測下周二（13日）起一連五日多雲及有幾陣驟雨及雷暴。



8月6日，黃雨在午飯時段突如其來。（資料圖片／盧翊銘攝）

今日（8日）中午12時，多區氣溫超過33度。（天文台圖片）

高溫可能觸發驟雨及雷暴

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日，為華南地區帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。

隨著高空反氣旋減弱，下周初廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期影響華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定。

▼8月6日 黃雨在午飯時段突如其來▼



新界最高35度以上 周五上水37度

展望未來兩三日持續酷熱，新界部分地區最高氣溫達35度或以上，明天（9日）上水將升至37度，打鼓嶺亦有36度。本周末至下周初有幾陣驟雨。

天文台預測未來數日天氣酷熱，明天（9日）在上水將升至37度。（天文台圖片）

下周初多雲驟雨重臨

未來九天天氣方面，酷熱天氣持續至本周五、六（9、10日），最高氣溫34度，下周日、一（11、12日）最高亦有33度，同時驟雨亦重臨。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

下周二至六（13至17日）都是大致多雲、幾陣驟雨及有雷暴，最高氣溫大概在31或32度。