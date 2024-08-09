天文台｜周末仍酷熱有幾陣驟雨 低壓槽影響下周初至中期天氣不穩
撰文：李秋玲
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天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。預測本港地區今日天晴。日間酷熱。吹和緩西南風。周末期間持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初至中期天氣漸轉不穩定。
隨著高空反氣旋減弱及受西南氣流影響，天文台預測未來數日廣東沿岸有幾陣驟雨，但周末期間該區仍然酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期影響華南沿岸，該區驟雨增多。
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隨著高空反氣旋減弱及受西南氣流影響，天文台預測未來數日廣東沿岸有幾陣驟雨，但周末期間該區仍然酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期影響華南沿岸，該區驟雨增多。
酷熱天氣警告已於周三（7日）上午6時45分發出。天文台今晨6時45分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。
▼天文台九天天氣預報▼
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明日及下周一仍達33度 下周二至周六有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（10日)及下周一(12日)持續酷熱，氣温介乎28至33 度，連日部分或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。明日初時局部地區有雷暴。
下周二（13日）至下周六（17日）均大致多雲，有幾陣驟雨及有雷暴。下周二及下周六料最高32度，其餘日子均最高31度。