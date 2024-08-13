遊日注意｜天文台料安比日內升級強颱風　周五晚東京以東近岸掠過

【打風／遊日／颱風／強颱風／東京／千葉縣／銚子市／返鄉下】暑假為旅遊旺季，適逢日圓屢創新低，不少港人一家大小近日到日本旅遊，不過颱風近期一個接一個威脅當地，目前屬強烈熱帶風暴的安比（AMPIL）急速增強，並移近東京所在的本州。



天文台罕有發布預警範圍外熱帶氣旋的預測移動路徑圖，料安比日內會逐步增強至強颱風級別，在本周五（16日）至周六（17日）之間，在東京以東約110公里的銚子市近岸掠過，中心附近最高持續風速料達時速155公里，千葉縣及成田機場會更加接近風暴。



天文台料安比日內升級強颱風，罕有發布預警範圍外熱帶氣旋的預測移動路徑圖。（天文台圖片)

安比今晚10時增強為強烈熱帶風暴

天文台表示，熱帶風暴安比晚上10時已增強為強烈熱帶風暴，集結在硫黃島西北偏西約240公里，中心附近最高持續風速達每小時75公里，預料向東北偏北移動，時速約12公里，將橫過日本以南海域並逐漸增強。

天文台過往甚少公布沒有威脅香港的熱帶氣旋移動路徑圖，但暑假不少港人「返鄉下」到日本旅遊，也需提醒當地港人。早前另一熱帶氣旋瑪莉亞吹襲日本東北及的北海道時，天文台只發出「熱帶氣旋路徑概率預報」，今次安比情況則不同，天文台發出安比的預測移動路徑圖，顯示逐日變化。

熱帶風暴的安比（AMPIL）組織仍較鬆散，風眼不明顯，天文台預測會逐漸增強。（Tropical Tidbits網頁圖片)

預測安比周四晚增強至強颱風 中心風力時速155公里

天文台預測安比未來數日會陸續增強，原料明日（14日，星期三）下午增強至強烈熱帶風暴，不過今晚10時已提早升級至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達時速90公里。最新預測，安比提早在明晚升級颱風，中心附近最高持續風速達時速130公里，繼續向北推進，趨向東京以東的本州南部千葉縣外海。到周四（15日）晚更會增強至強颱風級別，中心附近最高持續風速達時速155公里。

料周五晚上在銚子市近岸20公里外掠過 距東京約110公里

天文台預測安比續以強颱風級數逼近千葉縣外海，到周五（16日）晚上在銚子市近岸20公里外掠過，距離東京約110公里，其時會稍為減弱至颱風，中心附近最高持續風速仍達時速140公里。天文台料其後向東北移動，逐漸遠離日本並減弱。

天文台8月13日晚修訂對安比的預測移動路徑圖，料會稍接近東京的外海掠過。（天文台圖片)

日本本州以東海域「三風共舞」 尚有天神及悟空

根據台灣中央氣象署今日資料，現屬強烈熱帶風暴的安比，七級風平均暴風半徑120公里(西北側110公里、東北側130公里、西南側120公里、東南側130公里)。隨着安比升級，七級風圈會擴大，料48小時後七級風暴風半徑達180公里，所以可能覆蓋東京，周末如在東京的市民要留意，尤其對成田機場的影響。

目前除了安比威脅日本，尚有熱低氣壓「山神」（Son Tinh）趨向日本本州以東海域，另一熱帶風暴「悟空」（Wukong）也在日本以東的西北太平洋移動，不過兩個熱帶氣旋對日本本部威脅不大。