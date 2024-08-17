暴雨走廊｜天文台拆解「我呢邊冇雨」之謎　大帽山一帶雨量多有因

「你嗰邊大雨啫，我呢邊無喎。」每當香港下起暴雨，前天文台台長岑智明的金句都會被網民重提。天文台今早（17日）一度發出黃色暴雨警告，同日在社交平台解釋部份地區雨量特別多與山勢有關係。尤其受西南氣流的影響下，潮濕空氣被高山抬升造成地形雨，大帽山一帶會成為「暴雨走廊」。因此建議市民出門前可留意天文台APP或網頁，以做足準備。



1991年至2020年平均雨量圖顯示大帽山雨量最高

天文台今日在社交平台重溫氣像冷知識，片段中表示，若對比香港的地形圖及各區平均雨量，可發現香港部份地區的雨量特別多，與山勢有關係。

由於香港山多平地少，主要山峰包括大帽山、馬鞍山、大東山及鳳凰山等，受地形雨影響，因此從1991年至2020年的平均雨量圖可看出，山區的雨量會明顯較區域多，其中香港最高峰的大帽山，全年便高達2,800毫米雨量。

天文台指，香港部份地區的雨量特別多，與山勢有關係。（天文台影片截圖）

香港多區均會受到地形雨影響。（天文台影片截圖）

高山抬升西南氣流的潮濕空氣造成地形雨

天文台解釋，當潮濕的氣團遇到山勢阻擋，便會被迫沿坡上升，而氣團一直上升時，其溫度便會下降。當氣溫逐漸降至露點溫度時，水汽會達到飽和凝結，成為空氣中的小水滴，最後變成雲降雨，亦即地形雨。於是在西南氣流的影響下，大帽山一帶便成為「暴雨走廊」。

天文台舉例指，2022年6月3日，香港受到西南季候風影響，由西南往東北移動的潮濕空氣，遇上高山而被迫抬升，所以相關區域特別大雨。此外，2018年7月5日同樣出現類似情況，當日大埔更錄得200至400毫米雨量。

2022年6月3日，西南往東北移動的潮濕空氣，遇上高山而被迫抬升，所以相關區域特別大雨。（天文台影片截圖）

2018年7月5日，大埔更錄得200至400毫米雨量。（天文台影片截圖）

出門前可查看雷達圖及定點降雨預報

但天文台指，每次大雨出現在哪一區，受到許多因素影響，包括不同天氣系統、以至風向及風速轉變，或是大氣穩定度等。「香港地方唔大，但地形都幾複雜。下次可能你嗰邊落雨，我呢邊冇雨呢。」

天文台建議，市民出門前可留意天文台APP或網頁，查看雷達圖及定點降雨預報，還要留意有否發出特別天氣提示或警告，以做足準備。