天文台料周一二仍有狂風雷暴　周四處暑起熱浪再來　市區周末33度

暴雨天氣料將持續多三日，天文台指與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，明日（19日，星期一）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，到周二（20日）仍有狂風雷暴。



隨着高空反氣旋增強，本周中廣東天色好轉及酷熱，天文台預測新一輪熱浪在周四（22日）二十四節氣「處暑」開始，周末至下周初市區氣溫最高攝氏33度。



天文台表示，本港地區今晚(18日)及明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。(盧翊銘攝)

天文台指一道廣闊低壓槽會在未來兩三日繼續為華南沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度，和緩至清勁西南風。

天文台料周二仍然多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；預測到周三雨勢減弱，間中有驟雨及有幾陣雷暴。

天文台九天天氣預報顯示，本周一至三仍有暴雨，天色周四開始轉好及炎熱。（天文台圖片）

天文台指隨着高空反氣旋增強，本周後期廣東天色好轉及酷熱，風勢微弱。周四(22日)「處暑」天色好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度；預測周五（23日）起達酷熱水平，至下周二（27日 )市區最高33度。

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此外，位於台灣以東海域的低壓區會在未來一兩日移向東海一帶。