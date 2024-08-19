暴雨｜天文台一度發出黃雨　沙田區雨勢特別大　可能出現嚴重水浸

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴，正影響廣東沿岸及南海北部，天文台於今日（19日） 中午12時半發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩個小時影響本港。其後在1時許再指出，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民應提高警覺。



天文台於今日清晨7時10分也發出相同特別天氣提示，九龍及西貢今早錄得約20毫米雨量。



天文台8月19日下午近1時的雷逹圖顯示，雨區正影響香港新界西。（天文台圖片）

【15:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:15】局部地區大雨提示：沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在下午2時15分的過去一小時，沙田區已錄得超過70毫米雨量。

【14:07】局部地區大雨提示：沙田區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【13:35】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【13:05】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:30】天文台：位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩個小時影響本港。市民留意天氣變化。

【12:25】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

8月19日截至下午的一個小時，新界界有大雨。（天文台圖片）

【09:05】天文台：預料強陣風繼續吹襲大嶼山、香港東部水域、香港島及九龍。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午9時，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【07:10】天文台：珠江口一帶持續有雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩個小時影響本港。市民請留意天氣變化。

▼7月27日 大雨下秀茂坪道出現水浸▼



+ 15

天文台預測本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度，吹和緩至清勁西南風。天文台展望，未來一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周後期驟雨逐漸減少，天色好轉。



廣闊低壓槽影響 未來一兩日天氣不穩

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日繼續為華南沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，該區有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋增強，本周後期廣東天色好轉及酷熱，風勢微弱。此外，熱帶氣旋雲雀會在今明兩日橫過東海。

在上午5時，熱帶低氣壓雲雀集結在沖繩島之西南約240公里，預料向北移動，時速約18公里，大致移向東海。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月19日凌晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼



+ 10

圖為截至8月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周五至下周一酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）仍然多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫29度。周三（21日）大致多雲，間中有驟雨及有幾陣雷暴，最高30度。

周四（22日）起天色好轉，至下周二（27日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨。其中周四最高32度，周五（23日）至下周一（26日）日間酷熱，均最高約33度，下周二回落至32度。