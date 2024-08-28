暴雨｜天文台一度發出黃色暴雨警告　料周四有幾陣狂風雷暴

天文台今日（28日）下午發出特別天氣提示，指一道強雷雨帶正影響廣東沿岸地區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大，提醒市民請提高警惕。天文台其後在下午4時50分發出黃色暴雨警告信號，於晚上7時取消。



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【19:00】天文台取消黃色暴雨警告。

【17:53】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

天文台8月28日下午近4時的雷達圖顯示，一道強雷雨帶正影響新界北。（天文台圖片)

【17:30】天文台取消酷熱天氣警告。

【16:50】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【16:40】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【16:25】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【15:45】天文台發特別天氣提示：一道強雷雨帶正影響廣東沿岸地區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。市民請提高警惕。

天文台8月28日下午近4時的雷達圖顯示，一道強雷雨帶正覆蓋新界北。（天文台圖片)

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴會在明日影響華南。隨着高空擾動遠離，星期五驟雨減少。而一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來驟雨，同時高空反氣旋會逐漸增強並為中國東南部帶來酷熱的天氣。

天文台8月28日下午4時半更新九天天氣預報，料周四間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台圖片)

天文台預測，本港今日（28日）初時天色大致良好，日間部份時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後局部地區雨勢有時頗大，及有幾陣狂風雷暴，吹輕微至和緩偏西風。

天文台8月28日下午錄得34.8度極端酷熱。(天文台圖片）

酷熱天氣警告已於8月24日上午10時45分發出。天文台今晨6時45分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



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明日有幾陣狂風雷暴 下周一至三酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，最高氣溫回落至32度。

周五（30日）至下周四（9月5日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨。當中下周一（9月2日）至下周三（9月4日）酷熱料達33度，其餘各日均最高32度。

▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼

