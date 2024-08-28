遊日注意｜珊珊升級超強颱風　緩慢逼近鹿兒島　今逾160班機取消

【打風／遊日／颱風／強颱風／鹿兒島／返鄉下】熱帶氣旋珊珊昨日（27日）逐步增強為超強颱風，昨晚11時集結在鹿兒島以南約310公里，預料向西北偏北緩慢移動。本港天文台預測，珊珊今、明兩日會緩慢靠近日本九州，隨後轉向東北移動，橫過日本西部。 日本放送協會（NHK）報道，珊珊昨晚逼近鹿兒島縣，奄美大島等地區已進入風暴區，今日（28日）超過160班航機取消。



圖為截至27日晚上8時，天文台對超強颱風珊珊的路徑預測。（天文台圖片）

天文台預測，珊珊會在今、明兩日會緩慢靠近日本九州，至今日（28日）晚上8時前仍達超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時185公里。但風力之後將會減弱。預計明日（29日）晚上8時前會降級為颱風，並於周五（30日）再降至強烈熱帶風暴。

天文台的預測路徑顯示，珊珊明日（29日）會靠近熊本縣，中心附近最高持續風速達每小時 145 公里。其後數日陸續橫越四國北部及本州，直至周六（31日）晚午8時，將以強烈熱帶風暴的級別，先後掠過京都市、名古屋市。

日本放送協會（NHK）報道，珊珊昨晚逼近鹿兒島縣。於今日（28日）凌晨，奄美地區、種子島、屋久島地區最大瞬時風速為65米至70米，有可能吹塌民房。氣象部門指出，珊珊移動緩慢，將令同一地點較長時間降雨，九州、四國需防範洪水氾濫。

受風暴逼近影響，日本陸續有航機取消，新幹線部份路段亦將停駛，其中JR九州今日（28日）宣布，九州新幹線熊本至鹿兒島區間的列車今晚起停運。

日本航空已宣布，今日至少取消82個航班，主要往返鹿兒島機場及鹿兒島偏遠島嶼，預計約3,300人受影響。全日空往返宮崎、鹿兒島的80航班將取消，影響約5,100人。此外，關西機場、中部機場往返上海、曼谷的6個國際航班取消，影響427人。