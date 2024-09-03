天文台指今年8月異常炎熱　平均29.6度　有紀錄以來第二熱8月

天文台今日（3日）表示，今年是異常炎熱的8月，8月平均氣溫29.6度，是有紀錄以來8月份的第二高，8月共錄得18個熱夜，是有紀錄以來8月份的最多，今年8月相較正常少雨。



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天文台指，由於南海北部的海面溫度較正常溫暖及華南沿岸的低層西南氣流較正常強，今年8月香港異常炎熱。

平均29.6度、平均最低溫27.7度、平均最高溫32.3度

8月平均氣溫29.6度、平均最低氣溫27.7度及平均最高氣溫32.3度，較其各自正常值高0.9度、1.0度及1.0度，分別是有紀錄以來8月份的第二高、其中一個第二高及第四高。

連同氣溫遠較正常高的6月及7月，本年6月至8月的夏季遠較正常炎熱，平均最低氣溫27.5度、平均氣溫29.4度及平均最高氣溫31.9度，分別是有紀錄以來同期的第三高、其中一個第三高及第七高。

天文台表示，今年8月異常炎熱。（天文台文件）

錄得18個熱夜 有紀錄以來8月份最多

今年8月共錄得18個熱夜，是有紀錄以來8月份的最多。8月亦較正常少雨，全月總雨量為261.5毫米，只有正常值453.2毫米的約58%。本年度首八個月的累積雨量為1 583.4毫米，較同期正常值1 921.5毫米少約18%。

8月首兩天香港部分時間有陽光及有幾陣驟雨。受高空反氣旋所支配，8月3日至9日本港普遍晴朗及持續酷熱，天文台氣溫於8月5日下午上升至全月最高的35.4度。高溫亦於8月5日至7日下午觸發雷雨。8月6日荃灣區及葵青區的雨勢特別大，錄得超過70毫米雨量。

在一股西南氣流的影響下，8月10日至13日本港天氣夾雜部分時間有陽光、驟雨及雷暴。受高空擾動影響，8月12日的雨勢特別大，多處地區錄得超過30毫米雨量。

天文台表示，今年8月異常炎熱。（天文台文件）

受一道徘徊在華南沿岸及南海北部的廣闊低壓槽影響，8月14日至21日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。8月15日及17日至19日的雨勢特別大。在這四天，本港普遍錄得超過100毫米雨量，而市區、大埔區及沙田區部分地方的雨量更超過200毫米。在有雨的情況下，天文台氣溫於8月17日下降至全月最低的25.2度。

隨着高空反氣旋增強，8月22日至23日驟雨逐漸減少，日間短暫時間有陽光。在風勢微弱的情況下，除局部地區有驟雨外，8月24日至27日本港大致天晴及酷熱。雖然8月28日日間本港仍然普遍晴朗及酷熱，但與高空擾動相關的驟雨及狂風雷暴於下午稍後影響本港。隨着高空擾動遠離，8月29日至30日驟雨減少，日間部分時間有陽光及酷熱。受一道廣闊低壓槽影響，8月最後一天大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有狂風雷暴。

今年8月有6個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。