天文台｜七月異常炎熱　平均氣溫比正常值高1度　總雨量多近2成

受較正常強的副熱帶高壓脊支配，天文台表示，本港今年七月異常炎熱，平均最低氣溫為28.0度、平均氣溫29.9度及平均最高氣溫32.4度，均較正常值高1.1度、1.0度及0.8度。全月總雨量為458.5毫米，較正常值385.8毫米多近兩成。不過本年首七個月的累積雨量則較正常值少約10%，為1321.9毫米。



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平均最高氣溫32.4度 7.7錄全月最高氣溫34.8度

天文台解釋，由於七月華南大部分時間所受的副熱帶高壓脊較正常強，今年七月異常炎熱。平均最低氣溫、平均氣溫及平均最高氣溫均高於長期平均值，分別錄得28.0度、29.9度及32.4度，比正常值高1.1度、1.0度及0.8度。

7月6日下午，天文台總部錄得市區最高氣溫34度，與2016年並列有紀錄以來最熱小暑，赤柱最高氣溫更達35.5度。（黃浩謙攝）

7.6錄得30.8度 為有紀錄以來小暑最高温度

另外，7月6日錄得平均氣溫30.8度及最低氣溫29.2度，均是有紀錄以來小暑的最高；同日最高氣溫亦是有紀錄以來小暑的其中一個最高，有34.0度。天文台更於翌日（7日）下午錄得全月最高氣溫34.8度。7月7日及10日天氣極端酷熱，多處地區的最高氣溫達35度或以上。

另外，7月25日打鼓嶺及上水的最低氣溫亦破記錄地高，分別為29.1度及29.7度，皆是該站有紀錄以來最高。受格美的外圍下沉氣流影響，7月23至25日本港天氣酷熱、部分時間有陽光。

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全月總雨量458.5毫米 較正常值385.8毫米多近兩成

雖然本年首七個月的累積雨量1321.9毫米較正常少約10%，但天文台錄得7月總雨量較正常多近兩成，為458.5毫米。其中7月15日至19日受南海的一道廣闊低壓槽影響，五天內普遍地區錄得超過70毫米雨量，而沙田、黃大仙及九龍城區的雨量更超過140毫米。

7月27日至31日亦受活躍西南季候風及隨後南海北部的廣闊低壓槽影響，在這五天，本港普遍地區錄得超過150毫米雨量，而東部部分地區的雨量更超過250毫米。

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7.20、7.21熱帶風暴格美及派比安形成 7.22至7.25酷熱

天文台表示，7月有3個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。其中熱帶風暴派比安於7月21日形成，後進一步增強並橫過海南島及北部灣；移入越南北部內陸後於7月23日逐步減弱為低壓區。派比安的外圍雨帶在7月21日為本港帶來幾陣狂風驟雨及雷暴。隨着派比安遠離本港，7月22日本港日間酷熱及部分時間有陽光。

另一熱帶風暴格美亦於7月20日形成，隨後4天更逐步增強為超強颱風，移向台灣。7月25日格美大致向西北方向移動，先後橫過台灣及福建；隨後移入華東及華中內陸，並於28日在湖北減弱為低壓區。受格美的外圍下沉氣流影響，7月23日至25日本港天氣酷熱及部分時間有陽光。