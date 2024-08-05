極端酷熱｜ 天文台錄35.4度創新高 中環旅客手上軟雪糕融不停
撰文：吳綽詩
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天文台今日（5日）錄得最高氣溫攝氏35.4度，破今年最高溫記錄，成有紀錄以來錄得的第12高氣溫。下午3時半，中環碼頭海旁人流疏落，不過天星碼頭出入口對出仍見不少內地遊客。
炎炎夏日，有內地旅客光顧「香港名物」軟雪糕，受訪短短一分鐘間雪糕已不斷融化滴落地面；亦有市民放假仍到海邊釣魚，稱會逗留兩小時。
西安旅客雪糕滴滿手：我們的心很熱
來自西安的卞先生第三日在港旅遊，他表示前兩天氣溫比較好接受，今日則特別熱，今早飲茶後仍有上太平山，稱逗留在商場就沒那麼熱。
雪糕車離天星碼頭稍遠，但下午仍持續有6、7人排隊。卞先生一行四五人，一半都有買軟雪糕，卞先生受訪期間拿着不消一分鐘，雪糕已不斷融化滴落地面，流到整隻手都有，他趕忙先吃幾口。
不過天熱不減卞先生的旅遊興致，他指高溫並沒影響行程，「我們的心很熱，心情很激動。」他補充沒什麼消暑方法，克服就是了。
暑假帶小孩坐摩天輪、破例食雪糕 稱熱到不能去公園
陳小姐與梁小姐帶同小孩，周圍逛逛和坐摩天輪。兩個小孩各拿着剛買的雪糕，與她們一起吃。梁小姐表示平時很少讓小孩食雪糕，但今日天熱就破例，又笑說剛剛是陳小姐先說想食雪糕。
梁小姐指，今個暑假因炎熱而減少了戶外活動，「去公園玩唔到㗎啦依家。」她表示最近都多數帶小朋友留在有冷氣地方，有時也玩下水。至於消暑方法，她指都是帶多些水，以及一定要帶手巾仔。
75歲釣魚翁無懼炎熱 第三日步行30分鐘來釣魚
下午4時多中環海旁仍曬得正着，人流稀少，惟仍有釣魚翁不怕熱開始釣魚。75歲、平時在零售店兼職的林先生指，他剛巧放大假，今日已是第三日來釣魚，「消遣下囉」，這幾日都是下午二三時到，今日飲完茶才來到，會逗留兩個小時。
他絲毫不覺熱，表示住羅便臣道，平時到中環上班都是徒步，這幾天來回釣魚也是，要走半個鐘也不覺辛苦。除了釣魚竿、魚絲等，他指帶一壺水、一條毛巾仔和幾塊餅乾就夠，旁邊也有公廁方便梳洗。
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